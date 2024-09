Defesa Civil de SP estende alerta para risco elevado de incêndio até terça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo estendeu até a próxima terça-feira (10) o alerta de risco elevado para incêndios no estado. A renovação do prazo foi anunciada nesta sexta-feira (6) pela Defesa Civil.

Maior parte de SP ficará em estado de emergência para o risco de incêndio a partir de sábado (7). O interior e a região metropolitana devem ser os mais afetados. Também há chances de queimada no litoral, apesar da região estar classificada com um alerta de menor grau de severidade. Os dados são do Mapa de Risco divulgado pela Defesa Civil, que monitora queimadas em vegetação durante o período da estiagem.

Região metropolitana deve chegar aos 33ºC. A umidade do ar ficará abaixo dos 35%, nível considerado crítico.

O tempo continua seco, sem condições de chuva e com temperaturas altas nas porções norte e oeste do estado. A umidade relativa do ar está diminuindo nessas localidades, e também pode chegar a valores abaixo dos 35%.

Presidente Prudente e Marília podem registrar temperatura máxima de 39ºC. A umidade relativa do ar destas regiões deve ser menor que 15%, bem como nos municípios de São José do Rio Preto e Araçatuba.

Defesa Civil recomenda que a população se hidrate e se proteja do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.

Autoridades adotaram medidas de prevenção nas áreas mais suscetíveis às queimadas. Agentes da Defesa Civil atuam em vistorias, construção de aceiros e intensificação das campanhas de conscientização junto à população.