Advogada de Deolane, Adélia Soares é indiciada por associação criminosa

A advogada da influenciadora Deolane Bezerra, Adélia Soares, foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quinta-feira, 12, por envolvimento em crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. De acordo com informações do jornal Correio Brasiliense, Adélia está ligada a um esquema ilegal de jogos, incluindo o popular "Jogo do Tigrinho".

A investigação revelou que empresas chinesas utilizavam CNPJs de companhias brasileiras para acessar o sistema financeiro do país sem a devida autorização do Banco Central. Os valores arrecadados com os jogos eram posteriormente transferidos para paraísos fiscais. Além disso, os jogos oferecidos pelo esquema utilizavam algoritmos manipulados, fazendo com que os jogadores enfrentassem perdas constantes.

Adélia afirmou aos investigadores que atuava como advogada da OKPAYMENTS, um banco envolvido com uma das facções criminosas no Brasil. No entanto, ela também aparece registrada como administradora da PlayFlow Processadora de Pagamentos Ltda. Quando questionada sobre a empresa, Adélia negou ser a proprietária e, desde então, interrompeu o contato com os agentes, mesmo após ser intimada.

Um trecho do relatório policial, divulgado pela imprensa, aponta que as falsas declarações de Adélia, somadas ao seu desaparecimento e sua posição como administradora da PlayFlow, são provas de que ela foi recrutada para abrir empresas de fachada para o grupo criminoso chinês. A PlayFlow, segundo o relatório, foi criada de maneira irregular, utilizando documentos inválidos em inglês que alegavam ser atos constitutivos de uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, chamada PEACH BLOSSOM RIVER TECHNOLOGY LTD..

Leia Também: Por que Deolane Bezerra voltou a ser presa? Qual é a situação da mãe dela? Entenda