Babá é investigada por agressão após audio falando de soco em bebê no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pais de duas crianças acusam uma babá que teria agredido os filhos deles em São Gonçalo (RJ). Agressões teriam ocorrido na casa da suspeita, que fazia bico como babá cobrando R$ 300 ao mês. Ela era responsável por olhar crianças da vizinhança, entre elas um menino de 10 meses e outro de pouco mais de um ano.

Adultos descobriram agressões após o vazamento de áudios enviados pela suspeita à namorada. Ela teria confessado os atos na terça-feira (10), mas as famílias só souberam do ocorrido na sexta-feira (13), quando procuraram a polícia.

"Se eu não tiro ele de perto de mim, eu mato ele", diz a babá em áudio atribuído a ela. À reportagem, a mãe do menino de 10 meses afirmou que a suspeita se referia ao filho, que teria apanhado após vomitar. O nome da mãe da criança não será divulgado para que a identidade da vítima seja protegida.

Em outro áudio, a mulher conta que deu "um soco" nas costas do bebê e que puxou os cabelos dele. "Sacudi tanto ele, que agora se ele vomitar é culpa minha", falou. Segundo a mãe do bebê, ele estava sob cuidado dela há menos de 10 dias quando a agressão ocorreu.

A mãe do bebê conta que questionou à babá sobre as marcas de agressão no filho. "Ela falou que foram as outras crianças, já que ela toma conta de crianças maiorzinhas. Como a gente confiava, a gente deixou. Até a gente ter acesso aos áudios", afirmou.

Polícia investiga caso. O caso foi registrado na 73ª DP do Rio de Janeiro, que informou à reportagem que "realiza diligências para apurar os fatos".

A reportagem entrou em contato com a babá para saber se ela quer se pronunciar sobre as acusações das famílias. O espaço será atualizado se houver resposta.