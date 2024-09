McLaren de R$ 3 mi de Deolane é apreendido em apuração de lavagem de dinheiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um McLaren 720S Coupé, de cor roxa, da advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi apreendido pela Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Campinas na noite desta quarta-feira (25), em operação que apura suspeita de lavagem de dinheiro por meio de uma loja de veículos.

Deolane não é alvo da operação, segundo a Polícia Civil. Rogério Nunes, advogado que a representa, disse que a defesa vai tomar ciência dos fatos na próxima semana.

O veículo foi comprado de forma parcelada pela influenciadora e seria transferido para o nome dela ao final dos pagamentos. O veículo foi apreendido porque está registrado em nome da loja alvo da operação.

"Policiais civis deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (25), sobre uma investigação de lavagem de dinheiro. No local, encontraram um veículo com bloqueio judicial, que estava na posse de uma mulher de 36 anos. O caso foi registrado como localização/apreensão de veículo na Dise do Deinter (Departamento de Polícia Judiciária do Interior) 2", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

No dia 4 deste mês, o mesmo veículo havia sido apreendido em outra ação, a operação Integration, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco e que prendeu Deolane e sua mãe, Solange Bezerra. Na ocasião, o carro estava no 30º DP (Tatuapé) desde o dia 30 de agosto, quando o filho de Deolane foi abordado na rua Serra de Bragança, no Tatuapé, zona leste da capital paulista.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, Santos foi abordado porque o veículo estava sem placas. Além disso, o filho de Deolane não tem CNH, segundo a polícia. O carro também apresentava cor diferente daquela que consta no documento. O McLaren era roxo, mas no documento constava que a cor original era vermelho. Por essa razão, o veículo foi apreendido para perícia. Santos foi liberado.

Deolane deixou a Colônia Penal de Buíque, no Agreste de Pernambuco, na tarde de terça (24), após decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça, que acatou um pedido de habeas corpus da defesa. A mãe dela também deixou a Colônia Penal Feminina do Recife.

A influencer é investigada por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões. Ela diz ser inocente.