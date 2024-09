Candidato a vereador agride idoso com chute no peito em Tabatinga; vídeo

Um idoso de 76 anos foi agredido com um chute no peito ao questionar um motorista, de 39 anos, por estacionar de forma irregular em Tabatinga (SP), na quinta-feira (26).

O agressor, que é candidato a vereador na cidade, foi filmado por câmeras de segurança no momento em que chutou a vítima após ser confrontado sobre a infração. O idoso apontava o celular para o motorista, simulando uma gravação da irregularidade.

O vídeo mostra o carro do candidato estacionado em cima de uma faixa de pedestres e bloqueando uma rampa de acesso para cadeirantes. Após o questionamento, o motorista reagiu agressivamente, desferindo um chute no tórax do idoso, que caiu no chão. Em seguida, o agressor entrou no veículo e deixou o local. O idoso tentou segui-lo, mas não conseguiu. Ele foi levado ao Pronto-Atendimento de Tabatinga e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Ibitinga, onde passou por exames e recebeu alta.

De acordo com o G1, em depoimento à polícia, o idoso relatou que questionou o candidato sobre o exemplo que ele estaria dando à população ao parar sobre a faixa de pedestres, mesmo concorrendo ao cargo de vereador. Logo após, sofreu a agressão e, segundo ele, foi ameaçado de morte pelo motorista. O idoso também afirmou que apenas fingiu estar filmando o candidato.

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência por ameaça e lesão corporal contra pessoa maior de 60 anos. O caso está sendo investigado, e o delegado responsável informou que o próximo passo é tomar o depoimento do agressor e de possíveis testemunhas.