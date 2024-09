Suspeito de matar irmã a facadas se entrega à polícia em Santa Catarina

(FOLHAPRESS) - Um homem de 39 anos se entregou à polícia neste sábado suspeito de assassinar a própria irmã em Gravatal, no sul do Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, Ezequiel Martins se apresentou por volta das 9h30, com advogado, na Central de Plantão Policial de Tubarão (a cerca de 20 quilômetros de Gravatal). O delegado Willian Meotti informou que o homem permaneceu em silêncio durante o depoimento. A reportagem não localizou a defesa do suspeito.

Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Tubarão. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão temporária por suspeita de esfaquear e matar a irmã, a dentista Isabel Cristina Fernandes Martins, de 34 anos, na quinta-feira (26). Familiares afirmam que a vítima teria descoberto recentemente que estava grávida.

A polícia aguarda o resultado de exames para concluir o tempo de gestação. Se for confirmado que o suspeito sabia da gravidez, ele também poderá responder por aborto, de acordo com o delegado Willian Meotti.

De acordo com a Polícia Civil, havia vários registros policiais de brigas entre os irmãos por causa de herança. No entanto, a motivação e as circunstâncias do crime ainda são investigadas.

Isabel foi até à casa da mãe, na região de Pouso Alto, onde o irmão também morava, na beira da rodovia SC-370, por volta das 16h. Ela teria ido entregar um bolo de aniversário para a mãe, e o crime aconteceu na frente dela.

Ainda de acordo com a investigação, o suspeito teria golpeado a vítima que tentou fugir do irmão por diversas vezes, mas não conseguiu.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados. As equipes encontraram a dentista já morta no local, com ferimentos de faca.

Após o crime, Ezequiel Martins fugiu por uma área de mata, e estava sendo procurado pela polícia, desde então. Uma força-tarefa foi formada para encontrar o suspeito. Participaram das buscas policiais civis e militares e bombeiros, com auxílio de cães farejadores e o helicóptero da Polícia Civil.

A dentista tinha um consultório na cidade de Tubarão. Em seu perfil no Instagram, ela dizia ser especialista em prótese dentária e implantodontia.

Nas redes sociais, a família fez postagens lamentando a morte. O marido de Isabel, Eduardo Marcirio, publicou uma mensagem de despedida à mulher. "A saudade que você deixou jamais será preenchida em nossos corações! Te amo para sempre, meu amor", disse.

O sobrinho da vítima, conhecido como João do Cross, se pronunciou após a prisão do suspeito: "Tomara que apodreça na cadeia", escreveu. Também postou um vídeo de homenagem à tia.

Isabel Cristina foi sepultada na sexta-feira (27), em Capivari de Baixo, cidade vizinha a Tubarão e Gravatal.

Leia Também: Estuprada por 3 dias, mulher finge pedir pizza à PM e consegue ser salva