Turista de SP morre em passeio após tempestade de granizo afundar lancha em MG

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma turista de Franca, cidade do interior de São Paulo, foi encontrada morta pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nesta segunda-feira (30) no Rio Grande, em local próximo à cachoeira Castelhano, distante cerca de cem quilômetros da cidade de origem da vítima.

A mulher de 66 anos estava em uma lancha que naufragou no último domingo (29) após uma tempestade de granizo.

De acordo com relatos dos familiares à corporação, eles estavam em um passeio turístico no local quando foram surpreendidos pela tempestade. O fenômeno provocou uma forte correnteza que arremessou a embarcação contra os paredões dos cânions. A lancha afundou, e parte dos passageiros se segurou nos paredões até que a ajuda chegasse.

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte a cerca de 40 metros de profundidade, ainda preso à embarcação naufragada. O condutor da lancha disse aos bombeiros que os cinco passageiros, incluindo a vítima, usavam o colete salva-vidas.

A operação de busca contou com o apoio de militares da Marinha e de um mergulhador profissional contratado pela família da vítima. A Polícia Civil disse que a perícia esteve no local e aguarda a conclusão dos laudos para atestar as circunstâncias e a causa da morte.