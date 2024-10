Incêndio atinge edifício Copan, histórico prédio no centro de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge o edifício Copan na tarde desta quinta-feira (3), no centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e enviou nove equipes e 20 bombeiros para fazer o atendimento. Não há informação de feridos.

Segundo a tenente Olívia Perrone, dos Bombeiros, ainda não se sabe a causa do incêndio, mas o fogo, que já foi controlado, atingiu o 22º andar. "Provavelmente foi em algo da estrutura do prédio", disse.

De acordo com o síndico do Copan, Affonso Celso, 85, o incêndio teve início em uma junta de dilatação entre os blocos D e E. "Não se sabe ainda o andar ou o que teria iniciado o incêndio. Não houve apartamentos atingidos", disse.

Judson Sales, administrador profissional de apartamentos no Copan para locação pela plataforma Airbnb, disse que uma funcionária que está no local informou que o incêndio teria iniciado entre os blocos D e E. O bloco D é onde ficam os apartamentos dos moradores do Copan e o E é onde ficam as quitinetes, mas todo o edifício está sendo evacuado neste momento.

Em um grupo interno de aplicativo de mensagem, alguns moradores disseram que os brigadistas não estavam deixando que as pessoas subissem para pegar os animais nos apartamentos. Sales, que também é morador, pediu para sua funcionária buscar seus gatos, mas ela não conseguiu.

Por volta das 16h50, a informação era de que o incêndio já havia sido controlado. Os bombeiros encontram-se no andar onde começaram as chamas.

Uma centena de pessoas acompanha o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros na altura da praça Darcy Penteado. Alguns grupos filmam e outros fotografam a ação.

A fumaça branca se confunde com o tempo nublado na cidade.

A PM realizou diversos bloqueios impedindo carros e pedestres acessarem o entorno do edifício.

Às 17h15 moradores informam que já começaram a retornar a seus apartamentos.

O empresário Ocymar Santos, 53, disse que o alarme de incêndio não tocou. Ele estava dormindo quando notou a movimentação de viaturas. "Liguei o exaustor do banheiro e vi uma fumaça".

Santos então ligou na portaria e soube do incêndio, momento que resolveu descer.