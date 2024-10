Romeiro de bicicleta morre atropelado por ônibus a caminho de Aparecida (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ciclista que seguia para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida morreu após ser atropelado por um ônibus na rodovia Presidente Dutra. O acidente ocorreu no trecho de Jacareí, no leste do estado de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (11).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 3h30, no km 167, no sentido Rio de Janeiro, a quase 100 km de distância de Aparecida (SP). A vítima, um homem de 76 anos, morreu no local.

Testemunhas relataram aos policiais que o ciclista teria perdido o controle da bicicleta no acostamento após passar sobre tachão, invadido a pista e caído. Logo após, foi atingido por um ônibus de turismo que também seguia em direção ao Santuário.

Equipes da PRF e da CCR, concessionária que administra a rodovia, auxiliaram no atendimento à ocorrência.

O motorista do ônibus, que estava com a documentação regular, parou para prestar socorro e acionou o socorro. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Jacareí.

Cerca de 40 mil romeiros devem caminhar pela Dutra nesta semana em direção ao Santuário Nacional de Aparecida para as celebrações do dia 12. Maior que 2023, quando 35 mil pessoas passaram pelo contador instalado na estrada.

OUTRAS MORTES

Dois romeiros também morreram atropelados na Dutra nesta terça (8), a caminho de Aparecida.

No primeiro caso, às 21h17, um homem de 51 anos foi atropelado por um ônibus no km 188, em Santa Isabel, no sentindo Rio de Janeiro. Segundo a CCR, três pessoas foram atropeladas no acidente -duas tiveram ferimentos leves.

Os três, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), faziam a peregrinação em um grupo com sete pessoas.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima atravessava um acesso de desaceleração da rodovia no momento em que foi atropelada.

No outro caso, em Pindamonhangaba, a vítima tinha 65 anos. O home foi atingido no km 99, também sentido Rio de Janeiro, por um veículo não identificado. O acidente ocorreu às 23h55.

Nos dois casos, as pessoas que foram atingidas seguiam no sentido da via, com roupas escuras e à noite, fatores que podem ter contribuído para as ocorrências, diz a polícia.

Os casos são investigados pela polícia.