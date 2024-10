Romeiro morre após ser atropelado por caminhão no interior de São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um romeiro morreu na madrugada deste sábado (12) após se atropelado por um caminhão na Rodovia Presidente Dutra. Ele caminhava rumo ao Santuário de Aparecida.

Homem foi socorrido, mas não sobreviveu. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirma que o romeiro foi levado a um hospital na cidade de Pindamonhangaba (SP), e teve a morte confirmada às 6h25. Ele estava a menos de 30 km de Aparecida.

Motoristas aguardou pela chegada da PRF. Com o acostamento tomado por romeiros, o condutor do caminhão aguardou a chegada dos agentes em um posto de combustíveis próximo do local do acimente. Ele realizou o teste do bafômetro, que não identificou a ingestão de álcool.

Acidente é a quarta morte de romeiro na Dutra neste ano. Dois dos óbitos aconteceram na terça-feira (8). O primeiro acidente foi registrado no trecho de Santa Isabel, onde um romeiro de 51 anos morreu e outros dois, de 27 anos, ficaram feridos ao serem atropelados por um ônibus.

Outra morte também ocorreu em Pindamonhangaba. O romeiro, de 65 anos, seguia rumo ao Santuário de Aparecida quando foi atropelado por um veículo e não resistiu ao impacto. A terceira fatalidade envolveu um ciclista de 76 anos. Ele foi atropelado por um ônibus no trecho de Jacareí (SP) na madrugada de sexta-feira (11).