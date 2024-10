Chuva volta a São Paulo nesta quarta (16) e deve durar até o fim de semana

(FOLHAPRESS) - Após alguns dias de estiagem, a capital paulista deve ter nesta quarta-feira (16) a volta da chuva em pancadas rápidas e isoladas entre a tarde e a noite. As temperaturas, no entanto, permanecerão mais elevadas e a máxima pode chegar aos 30°C.

Nesta terça (15), os termômetros chegaram a marcar 29,2°C às 19h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Alto de Santana, na zona norte. Essa tendência de calor continua nesta quarta, com o sol aparecendo entre as nuvens.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros devem variar entre mínimas de 16°C de madrugada e máximas que podem ficar próximas dos 30°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 35%.

No final da tarde, porém, a chegada da brisa marítima vai causar aumento de nebulosidade e pode provocar chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas. Em outros lugares, haverá apenas chuvisco.

Esse cenário atmosférico se manterá na quinta-feira (17). Neste dia, as mínimas oscilarão em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem superar os 30°C, com índices de umidade atingindo valores mínimos próximos aos 40%, segundo o CGE.

E assim como no dia anterior, a tarde e a noite terão chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas na Grande São Paulo.

Na sexta-feira (18), porém, a chuva deve ganhar força em virtude do avanço de instabilidades, que estão associadas à circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera, e da circulação de umidade sobre a faixa leste do estado. Segundo a Climatempo, esse combo de instabilidade mais umidade vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva mais generalizadas sobre a capital paulista.

No litoral paulista, a previsão indica muita nebulosidade com temperaturas amenas. Desta quarta até domingo, a máxima não deve passar dos 24°C, enquanto as mínimas ficarão entre 17°C e 21°C. Não há previsão de chuva para a Baixada Santista até quinta-feira, mas a situação muda a partir de sexta, com possibilidade de precipitação a qualquer hora do dia.

No interior do estado, o tempo deve ficar firme entre quarta e quinta, com o sol entre poucas nuvens e calor acima dos 30°C em quase todas as regiões. Na sexta-feira, assim como na região metropolitana, a frente fria vai mudar o tempo, provocando pancadas de chuva.

Essa mudança também diminuirá a temperatura, que deverá ficar abaixo dos 30°C a partir de sábado (19). O fim de semana, inclusive, será mais chuvoso, com expectativa de garoa durante o dia e chuva mais forte à noite.

