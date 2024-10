Homem é morto com nove tiros durante partida de futebol entre amigos em AL

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi morto com nove tiros durante uma partida de futebol entre amigos, na madrugada desta quinta-feira (17), em Maceió (AL).

Vítima jogava bola com amigos quando foi alvo de um ataque a tiros. O crime foi realizado no conjunto Geraldo Bulhões, no bairro do Benedito Bentes, segundo informações repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar de Alagoas.

Homem morreu no local. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi alvejada por disparos na cabeça, nos braços, na coxa e no abdômen. A polícia não informou se ele possuía antecedentes criminais.

Suspeitos chegaram no campo em que a vítima jogava a pé. Testemunhas relataram que dois homens encapuzados foram até o local em que o homem estava e efetuaram os disparos. Em seguida, os dois suspeitos fugiram do local. A motivação para o crime ainda é apurada.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Alagoas. Agentes do Instituto de Criminalística estiveram no local para colher evidências que possam elucidar na resolução do crime. Até o momento, ninguém foi preso.