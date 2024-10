Tema de Ivete Sangalo cai em questão de exame e deixa alunos preocupados

A música "Macetando", de Ivete Sangalo e Ludmilla, ultrapassou as fronteiras das rádios e foi parar em uma prova da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O hit do Carnaval foi utilizado em uma questão de exame que abordava o significado da palavra "macetar".

No contexto da música, o termo "macetar" pode ter múltiplos sentidos: no sentido literal, significa martelar, fixar ou pregar algo, mas também possui uma conotação sexual, referindo-se ao ato de penetração. A questão proposta no teste solicitava aos alunos que analisassem como o uso do termo na canção suavizava seu significado mais explícito, tornando-o menos ofensivo.



Apos 11 meses do lançamento de Macetando, segue sendo o momento e foi parar no vestibular da UNICAMP. pic.twitter.com/0WRwvbRLjo — Guga Barros (@Gustavomtr) October 20, 2024

O enunciado da questão mencionava o Carnaval como um momento ideal para brincar com a língua portuguesa e explorar a riqueza do vocabulário, o que fica evidente no uso criativo do termo na música de Ivete e Ludmilla.

A inclusão da canção no exame gerou repercussão entre os estudantes, muitos dos quais comentaram nas redes sociais sobre a surpresa e o nervosismo ao responder à pergunta. "Meu medo é, no final, ter sido macetada", brincou uma internauta.

Leia Também: Três escolas de Goiás são investigadas por surto de H1N1 que já provocou 2 mortes