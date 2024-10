Incêndio atinge prédio comercial no Brás (SP), e edifício corre risco de desabar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu prédio comercial no Brás, na zona leste de São Paulo, na manhã deste domingo (27). O fogo se concentra no último pavimento do edifício, que corre risco de colapso estrutural –ou seja, pode desabar– segundo o Corpo de Bombeiros.

As equipes iniciaram o combate às chamas às 8h47 na rua Doutor João Alves de Lima, que fica a pouco mais de 2 km do largo da Concórdia, na região central da cidade.

Pelo menos 40 homens e 12 viaturas da corporação se concentram no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não há informações de vítimas.