Concurso dos Correios: inscrições para 3,5 mil vagas acabam nesta segunda

As inscrições para o concurso dos Correios encerram-se nesta segunda-feira (28), às 23h (horário de Brasília). O processo seletivo disponibiliza 3.511 vagas imediatas, com salários iniciais que chegam a R$ 6,8 mil.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 39,80 para o cargo de carteiro (nível médio) e R$ 42 para os cargos de nível superior. O pagamento deve ser realizado via PIX ou boleto até o dia 29.

Entre quarta-feira (30), a partir das 10h, e sexta-feira (1º), até as 17h, haverá um período para os candidatos corrigirem eventuais erros cadastrais no site da banca. Em 26 de novembro, serão divulgadas as inscrições confirmadas, e os candidatos com participação indeferida poderão interpor recurso entre 10h do dia 27 e 17h do dia 28.

O edital de convocação para as provas será publicado em 6 de dezembro, e os locais de aplicação serão divulgados em 9 de dezembro. As provas ocorrerão em 15 de dezembro.

Este é o primeiro concurso público dos Correios em âmbito nacional desde 2011. Das vagas disponíveis, 30% são reservadas para candidatos negros e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência. Documentos de comprovação devem ser enviados já na inscrição para as vagas reservadas.

A seleção está dividida em dois editais:

Cargo de Carteiro (Agente de Correios): São 3.099 vagas com salário inicial de R$ 2.429,26. Requer apenas ensino médio completo.

Cargo de Analista de Correios (Nível Superior): São 412 vagas, com salário inicial de R$ 6.872,48, divididas entre várias áreas, como Direito, Sistemas, Arquitetura, Arquivologia, Serviço Social e Engenharia.

Além do salário, os Correios oferecem benefícios, como vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1,4 mil, vale-transporte, auxílio-creche e a possibilidade de adesão ao plano de saúde.

As provas, previstas para 15 de dezembro, contarão com 50 questões de múltipla escolha para todos os cargos, e os candidatos de nível superior também terão uma redação.



