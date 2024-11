Suplente de vereadora, mulher trans é assassinada brutalmente em Sinop (MT)

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Mato Grosso investiga a morte de Santrosa, mulher trans e cantora, encontrada com mãos e pés amarrados no município de Sinop (503 km de Cuiabá).

O corpo da vítima foi encontrado, neste domingo (10), em uma região de mata.

Além de cantora, Santrosa havia sido candidata a vereadora nas eleições municipais de 2024 pelo PSDB. Não se elegeu, mas se tornou suplente.

Ela tinha 27 anos e estava desaparecida desde o sábado (9). Relatos feitos à polícia dão conta de que Santrosa saiu por volta das 11h de casa e não voltou mais. Ela faria um show na noite daquele dia, mas não compareceu ao evento.

A vítima mantinha um canal no Youtube, onde publicava clipes de suas músicas. O canal tem pouco mais de 4.000 inscritos e a última publicação é de um ano atrás.

Na política, tinha como bandeiras a defesa de pautas voltadas à cultura para comunidades periféricas do município. Conforme publicou em seu Instagram, se viesse a ocupar uma cadeira no legislativo de Sinop, seria a primeira mulher trans a atingir o feito.

Nas redes sociais, conhecidos lamentaram o crime brutal. Santrosa foi decapitada.

Em nota publicada no Instagram, a Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Mato Grosso disse que acionou o Grupo Estadual de Combates aos Crimes de Homofobia do estado e que cobrará das autoridades a apuração do crime para que os culpados sejam identificados.

