Idoso é agredido por vizinho no RJ após suposta discussão sobre furto de manga

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um idoso de 77 anos foi agredido na terça-feira (19) dentro de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, após ir ao quintal e flagrar um vizinho com uma manga de sua propriedade. Carlos José Rodrigues Pinheiro foi preso em flagrante após ser indicado como agressor pela vítima e por testemunhas.

De acordo com o relato da vítima, Luiz Carlos Mello, ele estava em casa quando ouviu um barulho vindo da área da piscina. Ao verificar, percebeu que uma manga havia caído no local e notou a presença de Carlos José no quintal. Após questioná-lo sobre o barulho, a discussão teria se acirrado, levando às agressões. A defesa de Carlos José não foi localizada pela reportagem.

As câmeras de segurança do condomínio registraram o momento em que Carlos José dá uma rasteira no idoso, que cai com o rosto no chão. Mesmo após a queda, as imagens mostram que Luiz Carlos continuou sendo agredido.

O idoso sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas no rosto, deslocamento do maxilar, perda de dois dentes e fraturas em duas costelas. Ele passou por uma cirurgia e permanece internado.

Após o ataque, Carlos José tentou fugir, quebrando um portão do condomínio. Na fuga, ele teria agredido um gari na rua e roubado seu celular. O aparelho foi recuperado após agentes do programa Segurança Presente prenderem o agressor e o conduzirem à 16ª DP (Barra da Tijuca).

Carlos José passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida. Ele responderá pelos crimes de roubo e lesão corporal.

