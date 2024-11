Começa expedição que busca completar a maior circum-navegação na Antártida

BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Liderada por brasileiros, começou, neste sábado (23), pouco depois das 2h, a expedição científica que pretende completar a maior circum-navegação na Antártida. A bordo de um navio quebra-gelo russo, os cientistas devem passar 60 dias explorando mais de 20 mil quilômetros da costa antártica e realizando pesquisas sobre mudanças climáticas.

O início da expedição contou com uma solenidade de lançamento, no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Segundo o plano de navegação, o navio Akademik Tryoshnikov -com 133,53 metros e uma largura de 23,25 metros-, do Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica, de São Petersburgo, deve chegar ao oceano austral em sete dias. A partir daí será iniciada de fato a circum-navegação.

O quebra-gelo russo, segundo o glaciologista Jefferson Simões, do Centro Polar e Climático da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e líder da expedição, é 1 dos 5 quebras-gelo científicos no mundo.

A cada cerca de 200 km deve ocorrer uma parada para pesquisas. Entre as paradas, 32 serão feitas para coleta de dados oceanográficos, nove em estações científicas de Rússia, China e Índia e outras 16 para coleta dos chamados testemunhos de gelo –recolhem-se camadas profundas de gelo, nas quais é possível identificar características de eras passadas.

Além disso, o navio servirá de apoio para um avião que realizará levantamentos geofísicos, o que pode auxiliar em estudos sobre aumento do nível do mar.

A tripulação é composta de 140 pessoas, das quais 61 são pesquisadores de Brasil (que possui o maior contingente), Rússia, Índia, China, Argentina, Chile e Peru. Também estão na tripulação membros da Fundação Albédo pour la Cryospère, voltada para a pesquisa e a conservação do gelo e da neve, que financia 97% dos US$ 6 milhões (R$ 37,7 milhões) estimados para a expedição.

A empreitada também tem apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul).

Completam a tripulação uma equipe documentarista e um fotógrafo.

