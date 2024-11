Marinha resgata tripulante com suspeita de derrame em navio próximo ao RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um helicóptero e uma fragata, a Marinha do Brasil regatou uma mulher de um navio mercante que estava a 1,2 mil km da costa brasileira na madrugada deste sábado (23).

A suspeita é que a tripulante brasileira tenha sofrido um derrame. Resgate começou às 4h deste sábado, com o auxílio da Fragata Independência - embarcação do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

Ela começou a ser transferida para a costa do Rio de Janeiro com ajuda do helicóptero da embarcação. O local escolhido foi terra mais próxima da região onde o navio mercante "Atlantic Zonda" estava, a 1200 km de distância.

"A tripulante foi resgatada pelo helicóptero do navio e trazida para a Fragata", informou a Marinha. Após o resgate, a aeronave regressou com a mulher que é aguardada no Comando da Força Aeronaval, em São Pedro D'Aldeia (RJ).

"A bordo, a equipe médica do navio recebeu, na enfermaria, a tripulante, a qual encontra-se em observação e com seu quadro sendo monitorado, a fim de garantir que ela chegue com a saúde preservada até o hospital em terra", disse a Marinha do Brasil.

