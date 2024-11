Aeroporto de Congonhas tem operação normalizada após cancelamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Congonhas em São Paulo teve a operação normalizada na manhã deste sábado (30), um dia após amanhecer lotado e com voos cancelados devido a condições climáticas. A concessionária que opera o aeroporto, Aena Brasil, informou que opera normalmente para pousos e decolagens, e que não há mais impactos das chuvas da última quinta-feira (28).

"Nesta manhã, houve três chegadas canceladas por questões operacionais das companhias aéreas em outros aeroportos", diz a Aena.

Congonhas teve ao menos 115 voos cancelados entre quinta e sexta, considerando pousos e decolagens. Devido à chuva, e por ajuste de malha das companhias aéreas em consequência das condições meteorológicas, houve 35 chegadas e 37 partidas canceladas na quinta. Outras 15 partidas e 28 chegadas foram canceladas na sexta.

Alguns passageiros passaram a noite no aeroporto à espera de uma nova data para viajar. Alguns improvisaram espaços no chão para as crianças dormirem. Adultos e idosos tiveram de aguardar sentados em cadeiras de restaurantes e lanchonetes.

Muitos reclamaram de falta de informações e de assistência das companhias aéreas. Alguns clientes foram transferidos de ônibus para outros aeroportos, como o Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, para seguir viagem.

A região metropolitana de São Paulo foi atingida por forte chuva na quinta, às 16h20, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) municipal. Além do cancelamento de voos, o temporal causou alagamentos e deixou milhares de domicílios sem energia elétrica.

A previsão é de que a chuva continuará na região durante todo o final de semana.

