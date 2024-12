Hospital das Clínicas oferece atendimento gratuito para detecção do câncer de pele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) vai oferecer atendimento gratuito para detecção precoce do câncer de pele, tipo mais comum no Brasil. A ação acontecerá no sábado (7), das 9h às 15h, no bairro Cerqueira César.

Dermatologistas da instituição vão atender até 500 pessoas no prédio dos ambulatórios para realizar consultas e esclarecer dúvidas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer e demais doenças de pele.

No dia, poderão ser atendidas pessoas de todas as idades, mas o foco são aquelas com fatores de risco, como pele clara, histórico de queimaduras solares, histórico familiar de câncer de pele ou exposição prolongada ao sol. Não é necessário fazer agendamento.

"Devem procurar o hospital para avaliação clínica pessoas com múltiplas pintas, manchas escuras que mudam de cor e formato, feridas que não cicatrizam ou que representam lesões pigmentadas nas palmas das mãos e plantas dos pés", diz em comunicado Nelson Marcos Ferrari, chefe de cirurgia dermatológica e responsável pelo atendimento.

A ação integra a Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele, promovendo o Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre os riscos da exposição solar e a relevância do diagnóstico precoce.

CÂNCER DE PELE

O câncer de pele se divide em dois tipos principais: não melanoma, mais comum e menos agressivo, e melanoma, menos frequente, porém mais grave. A detecção precoce é crucial para um tratamento eficaz e a redução de complicações.

De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o Brasil deverá encerrar cada ano, até 2025, com 220.490 casos novos de câncer de pele não melanoma -101.920 em homens e 118.570 em mulheres.

Para o câncer de pele melanoma -que tem o pior prognóstico e o mais alto índice de mortalidade-, são estimados para o mesmo período 8.980 novas casos, sendo 4.640 em homens e 4.340 no público feminino.

Manchas que coçam, descamativas ou que sangram; pintas que mudam de tamanho, forma ou cor; e feridas que não cicatrizam em quatro semanas.

O câncer de pele ocorre principalmente nas áreas do corpo que são mais expostas ao sol -rosto, pescoço e orelhas.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia e a American Cancer Society defendem a regra do ABCDE para identificar os sinais sugestivos do melanoma:

- Assimetria: uma metade de uma pinta é diferente da outra;

- Bordas irregulares: contorno mal definido;

- Cor variável: presença de várias cores em uma mesma lesão (preta, castanha, avermelhada);

- Diâmetro: maior que 6 milímetros;

- Evolução: mudanças anormais em pouco tempo (tamanho, forma ou cor).