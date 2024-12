Santa Catarina tem alerta alto para enxurradas e deslizamentos

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As chuvas intensas que atingem Santa Catarina desde a madrugada deste sábado (7) devem permanecer até esta segunda-feira (9), segundo a Defesa Civil do estado. O órgão emitiu novo alerta neste domingo (8) que mantém o risco alto para alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos.

Nos últimos dois dias, mais de 1.300 pessoas já foram afetadas pelas chuvas, que provocam estragos as em ao menos 24 municípios em diversas regiões do estado.

Cerca de 200 moradores tiveram que deixar suas casas. Não havia registro de mortos ou feridos até a tarde deste domingo.

As regiões mais afetadas são o extremo oeste, o litoral norte, o planalto norte e o vale do Itajaí, onde os acumulados de chuva podem chegar a 250 mm.

"A previsão indica que, embora as chuvas diminuam em algumas regiões a partir de segunda, a situação continua crítica, com a possibilidade de mais chuvas intensas, especialmente nas áreas próximas ao Paraná", informou a Defesa Civil estadual.

Os volumes de chuva registrados entre a madrugada de sábado até a manhã deste domingo já causaram alagamentos e enxurradas em diversas regiões.

Em Joinville, a 180 quilômetros da capital, o acumulado foi de 129,8 mm. A água invadiu casas, igrejas e escolas, e o vestibular unificado UFSC/IFSC/IFC, chegou a ser adiado no sábado. A chuva intensa também interrompeu a circulação de ônibus.

De acordo com dados da Central de Monitoramento da Defesa Civil, o município de Dionísio Cerqueira lidera os acumulados de precipitação com 186,4 mm de chuva nas últimas 48 horas, causando sérios riscos de deslizamentos.

Em Schroeder, o acumulado foi de 93,4 mm em 24 horas, e cidades como Rio Negrinho, Guaramirim e Lindóia do Sul estão em alerta devido ao nível elevado dos rios, que estão próximos ou acima da cota de atenção.

Na cidade de Lindóia do Sul, os rios Jacutinga e Engano transbordaram, cobrindo pontes e isolando áreas rurais.

Em Araquari, no norte do estado, a prefeitura decretou situação de emergência. A cidade de São Bento do Sul também enfrentou alagamentos e a queda de muros, enquanto São Francisco do Sul e Itapoá reportaram interdições de vias devido aos estragos.

Moradores de outras regiões também enfrentam estragos. Em Canoinhas, a enxurrada danificou três residências e causou a queda de árvores. Já em Caçador, o município registrou 38 afetados pelas chuvas, com cinco pessoas desabrigadas.

Em Bom Retiro, a 140 quilômetros de Florianópolis, 50 residências foram afetadas, provocando a saída de cerca de 200 pessoas de suas casas.

Em Flor do Sertão, na Região de Maravilha, uma ponte que havia sido interditada pelas chuvas foi liberada neste sábado, permitindo o tráfego local. Em Xanxerê, o risco de deslizamentos e os alagamentos têm mobilizado equipes da Defesa Civil para garantir a segurança da população.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar as atualizações emitidas e a comunicar emergências pelos números 199 ou 193.

