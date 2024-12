Vai pegar a estrada no Ano Novo? Saiba quais os horários de maior movimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 1,5 milhão de veículos devem circular pelas rodovias paulistas no feriado de Ano Novo, por isso, as concessionárias organizaram esquemas especiais para o trânsito. O fluxo mais intenso de veículos começou na noite desta quinta-feira (26).



Sistema Anchieta-Imigrantes

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, deu início no último dia 16 à Operação Verão 2024/2025. A expectativa para o Ano Novo é que entre 530 mil e 875 mil veículos trafeguem pelas rodovias do sistema.

Para dar vazão a essa demanda, o sistema começou a Operação Descida (7x3) nesta quinta-feira (26), das 7h às 17h. Na sexta-feira (27), a operação tem início às 7h e segue até as 23h59 de sábado (28).

Para o retorno dos veículos em direção à capital, a Operação Subida (2x8) está prevista para entrar em vigor a partir de quarta, 1º de janeiro, da 1h às 23h59.

Mais informações: Para conferir as condições de tráfego, além de pedir apoio mecânico ou médico, os usuários podem usar o WhatsApp da Ecovias, no 0800.019.7878, que também é o telefone de emergência da concessionária e funciona 24h. Para informações, além do 0800, os usuários podem conferir a situação de tráfego por meio do perfil do X (ex-Twitter) e Threads da concessionária (@_ecovias) ou no site www.ecovias.com.br.Sistema Anhanguera-Bandeirantes

A CCR AutoBAn estima 802 mil veículos entre a saída e chegada à capital no Sistema Anhanguera-Bandeirantes entre os dias 30 de dezembro e 03 de janeiro.

A concessionária estima que os horários de fluxo mais intensos devem acontecer das 16h às 20h na segunda-feira (30), das 11h às 12h na terça-feira (31). Na volta do feriado, os horários de maior circulação são das 15 às 22h na quarta-feira (1º) e das 8h às 11h na quinta-feira (2).Operação Caminhão

No dia 1º de janeiro, os caminhões que se destinam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23 Sul, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia Anhanguera (SP330) pela Saída 48 Sul da Rodovia dos Bandeirantes (SP348). O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

Mais informações: Condições de tráfego e solicitação de serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 4589-3999. Também há o Disque CCR AutoBAn a partir do número 0800.055.5550 ou por meio dos 544 telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia, além das câmeras de monitoramento de tráfego.Sistema Castelo Branco-Raposo

A CCR ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, estima que mais de 1,4 milhão de veículos trafeguem por suas rodovias entre o Natal e Ano Novo.

A expectativa de tráfego mais intenso no sistema está prevista para segunda (30) das 16h às 20h na segunda-feira (30) e das 11h às 12h na terça-feira (31). Na volta do feriado, os horários de maior circulação são das 15 às 22h na quarta-feira (1º) e das 8h às 11h na quinta-feira (2).

Mais informações: Os motoristas podem solicitar apoio da concessionária utilizando mais de 790 telefones de emergência disponíveis a cada quilômetro, em ambos os sentidos da rodovia, ou até mesmo ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp pelo número (11) 2664.6120 ou pelo disque CCR 0800.701.5555.Via Dutra/Rio Santos

A concessionária CCR RioSP espera que na saída para o Ano Novo a movimentação de mais de 755 mil veículos nas suas estradas entre os dias 27 e 28 de dezembro. Já no retorno é estimado 338 mil veículos trafegando nas duas rodovias, no dia 02 de janeiro.

Mais informações: O apoio aos condutores pode ser pedido pelo Disque CCR RioSP no 0800.017.3536 ou no WhatsApp (11) 2795.2238.Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ecopistas, concessionária responsável pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, deu início à Operação Verão na segunda-feira (16). A estimativa é que cerca de 4 milhões de veículos devam transitar pelo corredor até o fim do Carnaval, sendo entre 488 mil e 752 mil apenas no Natal.

No período de Ano Novo, entre 26 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, a concessionária estima que entre 585 mil e 963 mil veículos trafeguem nos dois sentidos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, passando pelas quatro praças de pedágio.

Em direção ao interior, a movimentação mais intensa está prevista para quinta-feira, 26, das 7h às 18h, sexta-feira, 27, das 6h às 19h, e sábado, 28, das 5h às 17h.

No sentido da capital, o maior fluxo deve ocorrer na quarta-feira , 1º, das 11h às 20h.

Mais informações: WhatsApp 0800.777.0070, que também é o telefone de emergência da concessionária e funciona 24h. Para informações, além do 0800, os usuários podem conferir a situação de tráfego por meio do perfil do X (ex-Twitter) e Threads da concessionária (@ecopistas) ou no site www.ecopistas.com.br.Rodoanel Mário Covas

Entre os dias 23/12 e 3/1, a CCR RodoAnel estima que 2.127.820 veículos trafeguem pelo trecho oeste do Rodoanel SP021, em função da movimentação característica do feriado prolongado do Natal e Ano Novo.

Para o Ano Novo a previsão com maior fluxo de veículos inicia na segunda-feira, 30, entre 16h e 18h, terça-feira, 31, entre 11h e 12h, quarta-feira, 01º, entre 15h e 22h e quinta-feira, 2, entre 08h e 11h.

Mais informações: Os motoristas podem solicitar apoio pelos telefones de emergência disponíveis a cada quilômetro, em ambos os sentidos da rodovia, pelo WhatsApp (11) 2664.6140 ou pelo disque CCR 0800.773.6699.

ROTA DAS BANDEIRAS

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, prevê a passagem de quase 1,2 milhão de veículos durante o período de Ano Novo. A operação terá início nesta sexta-feira (27) e se estenderá até o dia 2.

Mais informações: Atendimento pelo telefone 0800.770.8070 (também é WhatsApp).