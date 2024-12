Turista é baleado durante passeio em praia de Ilha Comprida, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista de 59 anos foi baleado durante um passeio em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo.

Situação aconteceu na orla da praia, perto do Balneário São Martinho. Por volta de 21h15 do último dia 24, a vítima foi atingida com dois tiros na barriga e um de raspão no pescoço durante um assalto.

Turista foi internado em estado grave. Ele foi levado para o Hospital do Pariquera-Açu e transferido para o Hospital Regional de Registro na quinta (26).

Até sexta-feira (27), ninguém havia sido preso por causa da ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso, que foi registrado como roubo e tentativa de homicídio pela Delegacia de Ilha Comprida.

Vítima estava em companhia da esposa, do cunhado e de uma mulher (que teve o celular roubado). Ao todo, seis assaltantes participaram do assalto e só um deles estava armado, segundo a polícia.