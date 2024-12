Empresário morre atropelado enquanto pedalava em grupo no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Francisco José Turchetto Santos, 42, morreu atropelado na manhã deste sábado (28), enquanto andava de bicicleta em grupo na estrada vicinal Fabiano Zacarelli, entre a cidade de Bebedouro e o distrito de Andes, a 390 km da capital paulista.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete que fazia a escolta do grupo de ciclistas teve um mal súbito durante uma manobra, perdendo o controle e atropelando cinco participantes, entre eles, Santos.

"O ciclista foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Exames periciais foram solicitados pela autoridade policial. O caso foi registrado como homicídio culposo [sem intenção] na direção de veículo automotor na delegacia de Bebedouro", informou a Secretaria da Segurança Pública, em nota.

Francisco era considerado um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro, e há quase 20 anos era o CEO da JF Citrus Agropecuária, empresa fundada pelo pai, o empresário José Francisco dos Santos. Ele também era acionista da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA) e foi diretor do Bebedouro Clube de 2020 a 2024.

A Prefeitura Municipal de Bebedouro decretou luto oficial por três dias e usou as redes sociais para manifestar pesar pela morte do empresário.

"Francisco, empresário, pai dedicado, esposo amoroso e ex-presidente do Bebedouro Clube, foi um nome de destaque em nossa cidade, atuando com excelência no ramo do agronegócio. Sua trajetória é marcada pela dedicação profissional e pelos laços de amizade e amor que cultivou ao longo de sua vida", disse a nota, assinada pelo prefeito Lucas Gibin Seren (PL).

Santos deixa a mulher, Eloisa, e duas filhas de 2 e 6 anos.

O velório está sendo realizado na capela do Colégio Anjo da Guarda, em Bebedouro, e o sepultamento será neste domingo (29).