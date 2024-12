Mulher que expôs traição na igreja vira sensação com 290 mil seguidores

Aryana Medeiros, moradora de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais ao expor a traição de seu marido, o pastor Ruan Sérgio, durante um culto religioso. A descoberta envolvia uma fiel da igreja, que também era casada. Em um vídeo publicado na sexta-feira (28), Aryana revelou as provas da infidelidade, incluindo mensagens comprometedoras, e indignou-se: "Ela é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que passou o Natal na minha casa."

A exposição pública provocou um tumulto no templo, que incluiu até troca de tapas entre os presentes. O vídeo do momento rapidamente viralizou e impulsionou o perfil de Aryana no Instagram. Seus Stories acumularam quase 500 mil visualizações, e os seguidores ultrapassaram 280 mil. Surpresa com a repercussão, Aryana agradeceu o apoio recebido: "Muito obrigada a todos pelas palavras de amor e carinho. Deus abençoe a todos vocês."

Embora tenha recebido elogios por sua coragem, Aryana também enfrentou críticas, sendo acusada de buscar fama. Em resposta, declarou que sua intenção era apenas expor a verdade: "Tem gente falando que fiz isso por engajamento... maldade foi o que fizeram comigo. Eu queria sim desmascará-los."