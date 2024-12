Ônibus cai em rio durante travessia de balsa no Pará, e criança desaparece

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus caiu dentro de um rio durante uma travessia de balsa no município de Moju (PA), nesta segunda-feira (30).

Veículo teria passado direto da balsa durante a travessia. O acidente ocorreu na região de Vila Soledade, em uma área remota da cidade, perto do município de Tailândia. Equipes dos dois municípios prestaram socorro às vítimas no local.

Criança está desaparecida. A idade da criança não foi confirmada pelas autoridades. Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram socorridos para a cidade de Tailândia.

Ônibus vinha de um passeio na cidade de Mocajuba quando o acidente aconteceu. A cidade fica a cerca de 70 km de distância do rio Moju, ponto da queda.

Número de pessoas no veículo não foi divulgado. A Prefeitura de Moju afirmou que equipes "estão trabalhando em conjunto com as autoridades competentes e grupos especializados para garantir uma resposta ágil e eficiente" e disse que as buscas continuam nesta tarde.