Mulher é atingida em apartamento por foguete de festa de Réveillon em SC

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher se feriu após um fogo de artifício ter entrado pela janela do apartamento onde que ela estava durante o Réveillon, em Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. O rojão veio de um evento organizado pela prefeitura local.

Um vídeo divulgado nas redes sociais por Bianca Miranda e Victor Fresca, seu marido, mostra o momento em que os dois estão dentro do apartamento e um foguete atinge a mulher, que sofreu queimaduras no tórax e nas mãos. Ela foi atendida no hospital municipal Nossa Senhora dos Navegantes.

O casal é do Rio Grande do Sul e está na cidade catarinense a turismo. Outro vídeo, gravado à distância, registra o momento que um dos fogos de artifício atinge o apartamento em que o casal estava acompanhando a virada do ano.

"Nossa escolha de final de ano era ficar afastados da multidão, ficarmos juntos, unidos, para celebrar e agradecer 2024, e começar o ano com pé direito. Infelizmente, foi da pior forma possível, um pesadelo", escreveu o casal nas redes sociais.

??Casal de gaúchos estava celebrando a virada de ano na praia central de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, quando um dos fogos de artifício da queima programada atingiu a mulher. Ela sofreu queimaduras em 20% do corpo, incluindo o tórax e as mãos. pic.twitter.com/KsMcvOMOcO — ROSA M W WOBETO (@rosamwovbeto) January 1, 2025 ">

??Casal de gaúchos estava celebrando a virada de ano na praia central de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, quando um dos fogos de artifício da queima programada atingiu a mulher. Ela sofreu queimaduras em 20% do corpo, incluindo o tórax e as mãos. pic.twitter.com/KsMcvOMOcO — ROSA M W WOBETO (@rosamwovbeto) January 1, 2025

A prefeitura de Navegantes afirmou que instaurou procedimento administrativo contra a empresa responsável pela soltura dos fogos de artifício. Disse também que o secretário de Saúde da cidade, Pablo Sebastian Velho, está em contato com o casal para prestar assistência.

Uma lei municipal de 2020 proíbe "a venda, o manuseio, a utilização, a queima e soltura de fogos de artifícios com estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos e efeitos sonoros ou ruídos" na cidade.

Em nota, a prefeitura disse que a legislação permite fogos com estampido de baixa intensidade, abaixo de 85 decibéis.

"É o caso do show pirotécnico realizado pela Prefeitura de Navegantes, conforme previsto no edital de contratação da empresa realizadora do serviço", disse a gestão.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou, também em nota, que os documentos exigidos haviam sido apresentados e estavam de acordo com os requisitos estabelecidos por uma instrução normativa da corporação.

"De acordo com a normativa, cabe ao responsável técnico assegurar o cumprimento das normas de segurança, como o monitoramento da área de queda dos fogos e a manutenção dos afastamentos mínimos previstos para andamento seguro do espetáculo", declarou a corporação.