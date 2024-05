Operadoras de telefonia reforçam sinal de internet em show da Madonna

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A previsão de 1,5 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio, levou as operadoras de telefonia se anteciparem para que a internet funcione na hora do show de Madonna neste sábado (dia 4). As empresas como a Claro, Tim e Vivo reforçaram o sinal da região para que os clientes tirem fotos, façam vídeos e usem as redes sociais sem dificuldades.

As operadoras estão usando um equipamento chamado ERBs (estações de rádio base), que levam como se fossem carrinhos os equipamentos ao gerador e a um poste, que possui antenas. Essa tecnologia é usada frequentemente em grandes eventos na cidade como Rock in Rio, Réveillon e Carnaval.

Em nota enviada à reportagem, a Claro informou sobre o reforço da infraestrutura existente. A empresa também instalou disse que "novas antenas no local para ampliar a capacidade da rede e atender à demanda de conectividade na região." A Tim anunciou ter também ampliando o sinal na região, de acordo com um comunicado enviado à reportagem.

A Vivo explicou em nota que aumentou a potência do sinal e ainda estruturou um atendimento diferenciado no local. "Equipes técnicas extras estarão de plantão caso sejam necessárias intervenções durante o espetáculo, quando há uma intensificação do uso da rede".