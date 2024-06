Gabriela Prioli deixa Saia Justa e ganha programa de entrevistas no GNT

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gabriela Prioli não é mais integrante do time do Saia Justa, no GNT. A apresentadora vai ter um novo programa para chamar de seu no canal pago do Grupo Globo. "Estou muito feliz com mais um capítulo de minha jornada no GNT, casa que me acolheu com alegria no sofá mais famoso do Brasil. Deixo o Saia Justa, mas levo dele aprendizados que usarei nesta nova etapa", disse.

O que se sabe da atração é que terá um formato de entrevistas, com uma linha intimista em estúdio. A cada episódio, dois convidados - um famoso e um especialista - irão debater temas contemporâneos com Prioli como crise climática até o uso das inteligências artificiais no dia a dia. "Voltar a comandar um programa de entrevistas, agora no GNT, ressalta que o diálogo, a conversa e as ideias são fundamentais - algo que acredito e reitero desde que comecei minha carreira na televisão", acrescentou a apresentadora que trabalhou na CNN Brasil.

O programa, que tem previsão de estreia para julho, foi pensado como parte do movimento de renovação que acontece no GNT. A ideia é se aproximar cada vez mais da mulher real, que é multitarefas e está sempre cuidando do lado profissional, pessoal e da família, mas também busca se dedicar ao seu próprio prazer. Gabriela, que é advogada e autora de dois livros best-sellers (Política É Para Todos e Ideologias), já se dedica à produção da atração.

"Queremos reforçar o posicionamento da marca como um espaço de leveza e descontração para a mulher contemporânea, sem deixar de lado conversas inteligentes e inspiradoras", explica Raphael Corrêa Netto, Diretor de Canais Pagos de Entretenimento, Variedades, Infantil e Notícias da Globo."