Homem agride comediante que fez comentários sexuais sobre seu filho de três meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem subiu ao palco de um show de comédia e agrediu um humorista na Espanha. Ele foi à apresentação tirar satisfação após o comediante em questão fazer uma piada sexualizada sobre o filho de três meses dele pelas redes sociais.

Em uma postagem que tem viralizado na web, Jaime Caravaca, o comediante, fez um comentário na postagem de Alberto Pugilato em que ele aparecia numa foto com o filho recém-nascido.

"Nada nem ninguém pode impedir a possibilidade de ele ser gay e quando crescer chupar pênis de negro", escreveu Caravaca. Na ocasião, o pai afirmou que ele sofreria as consequências pelo ato.

No dia do show, Caravaca fazia seu stand-up para o púbico quando Pugilato resolveu subir ao palco e dar um primeiro tapa no rosto dele, que se apoiou na parede. Em seguida, começou a tirar satisfação frente a frente com ele e a plateia.

"Fez comentários sexuais sobre meu filho de três meses. Fala na minha cara aqui e agora", começou. "Me desculpe a todos, mas sou um pai que defende seu filho. Agora você tem suas consequências", emendou Pugilato, antes de dar mais um tapa no rosto de Caravaca e deixar o local.