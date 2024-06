Lauana Prado e Tati Dias estão se conhecendo melhor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lauana Prado, 35, e a ex-Fazenda e ex-De Férias com o Ex Tati Dias, 34, estão se conhecendo melhor. As duas fizeram uma viagem romântica pelo Rio de Janeiro, o que causou furor entre seus seguidores.

Ambas trocaram declarações. "Tá bom, meu bem! Fechou, é isso aí", escreveu Tati em meio a um carrossel de imagens das duas abraçadas. "Eu não quero ter razão, eu só quero é ser feliz. Foi muito maravilhoso, né!", respondeu Lauana na postagem.

Em entrevista à Quem, Lauana confirmou o affair. "Nós estamos nos conhecendo há alguns meses e, além da amizade, estamos nos divertindo juntas, vivendo momentos especiais. Entre um compromisso de trabalho e outro, estamos conseguindo descansar e aproveitar a vida", disse.

A sertaneja havia terminado um relacionamento em dezembro do ano passado com Veronica Schulz. Já Tati foi casada e teve um filho, Bento, hoje com 2 anos.