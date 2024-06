Quem é a mãe de Nicolas Prattes, que estreia na Record como atriz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giselle Prattes, 43, mãe de Nicolas Prattes, vai estrear na Record como Basemate, filha do Rei Salomão, na 11ª temporada de "Reis".

Giselle começou a fazer aula de teatro aos 7 anos, mas pausou a carreira artística quando engravidou de Nicolas, aos 17.

Foi a Garota do Zodíaco do Planeta Xuxa quando tinha 19 anos. "A Xuxa era a referência da época. Toda menina da nossa geração sonhava em ser Paquita. Eu vi num recorte de jornal 'Xuxa Produções recruta' e fui. Fiz testes por dois meses e passei. Foi maravilhoso, a realização de um sonho. Eu já era mãe, já tinha o Nicolas. Eu fui a única menina que trabalhou com ela já sendo mãe. A Xuxa é incrível", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Além da carreira artística, ela fez psicologia. Giselle também é psicanalista.

Jovem, ela já foi confundida com namorada do filho. "Acho que foi em 2015. Nicolas estava no início da carreira. Estávamos andando juntos no Rock in Rio. Um repórter viu e publicou uma matéria dizendo que ele estava com uma loira misteriosa", contou ela em entrevista à Folha de S.Paulo.

A atriz diz que nunca foi uma mãe ciumenta. Ela também é mãe de Maria Fernanda, de 15 anos. "Eu só tive ciúme do Nicolas no primeiro beijo. Foi um choque. Depois, quando eu vi Nicolas namorando pela primeira vez, achei muito fofo", contou ao O Globo.

"Sou completamente apaixonada pela Sabrina. Como não? Já viajamos juntas, ela já veio aqui em casa, já fui lá. Estamos todos juntos e misturados. Eu e ela já temos nossos papos paralelos no WhatsApp. A Sabrina tem um brilho, um carisma, uma generosidade, uma leveza. É muito impressionante."

