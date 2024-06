Famosos apoiam Vinicius Jr. após condenação de torcedores por insultos racistas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A condenação de três torcedores do Valência acusados de proferirem insultos racistas contra Vinicius Jr, durante partida do campeonato espanhol, em maio do ano passado foi comemorada por vários famosos nas redes sociais. A determinação e a coragem do atacante do Real Madrid em exigir punições também foram elogiadas pelas celebridades. Essa condenação é a primeira efetiva contra o racismo na história de futebol da Espanha

"Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas 'jogar futebol'. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos", começou Vinicius Jr. em um comunicado publicado em uma rede.

Ele continuou no desabafo."Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado a La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí...", avisou Vini. O trio também ficou proibido de ir a estádios durante dois anos.

"Algoz de racistas. Você é gigante", elogiou o ator Tiago Lacerda. "Brabo", comentou o cantor Tierry. A vereadora do Rio Mônica Benício escreveu: "Você é gigante, Vini! A luta contra o racismo se faz todos os dias, de forma permanente, e você tem sido um ótimo exemplo para os meninos e jovens brasileiros". Já Renato Góes, João Silva, Patricia Dejesus, Thiago Martins e Naldo Benny curtiram a postagem do jogador e o desejaram sorte na vida.