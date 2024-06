Fabiana Justus celebra o Dia dos Namorados com marido no hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabiana Justus, 37, que está internada novamente desde ontem, celebrou o Dia dos Namorados com o marido, Bruno Levi, 43, no hospital.

A influenciadora brincou de esse ser esse o terceiro Dia dos Namorados "zicado". Recentemente, um transplante de medula óssea para tratar leucemia mieloide aguda.

Nosso vigésimo Dia dos Namorados. O terceiro zicado [risos] Faz parte! Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Sempre juntos!

A filha de Roberto Justus ainda se declarou ao empresário. "Temos que comemorar sempre a nossa sorte por termos nos encontrado cedo e por termos tantas coisas lindas para viver juntos ainda. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, o nosso relacionamento é lindo. E? a beleza no meio de qualquer caos. Eu te amo! Meu porto seguro! My rock! Que venham os próximos 50 (no mínimo) Dia dos Namorados (e tomara que sem zicas)".

