Bruna Marquezine conta sobre amizade e troca de mensagens com Zendaya

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine contou que vem trocando mensagens com ninguém menos que Zendaya. A brasileira contou disse como iniciou amizade com a americana, de quem é fã e admiradora.

O encontro aconteceu em abril de 2023, durante a divulgação do filme 'Besouro Azul', estrelado por Bruna. Em entrevista ao podcast Famosos Conselhos, de Mica Rocha, a atriz contou que tentou "fingir costume", mas não se segurou e declarou sua admiração pela estrela de "Rivais" e "Euphoria".

"Quando eu a conheci, tentei por meio segundo fingir que era normal para mim. Só que durou meio segundo! Eu falei: 'Cara, eu te admiro muito. Eu sei que estou destruindo todas as possibilidades que eu tenho de ser sua amiga fazendo isso'", contou Bruna. Acontece que a atriz foi surpreendida pela reação de Zendaya.

"Ela falou: 'Não, eu adoraria ser sua amiga!'. E aí a gente trocou telefone", disse Bruna. A atriz participou do podcast com Sasha Meneghel, sua melhor amiga. As duas falaram sobre amizades com Mica Rocha.