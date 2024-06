Camila Cabello se engana com expressão de Cristiano Ronaldo com vaias

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Camila Cabello, 27, se enganou com expressão de Cristiano Ronaldo com vaias em show no Rock in Rio Lisboa, em Portugal, neste domingo (23).

Tudo começou quando ela parabenizou a seleção portuguesa pela vitória em um jogo. O time português ganhou a partida contra a Turquia pela Eurocopa no sábado (22). Ela ainda falou em português "parabéns, Portugal".

A cantora, então, falou o nome de Cristiano Ronaldo e foi respondida pelo público. Os fãs gritaram e falaram o bordão do jogador de futebol "siuu", que ele faz ao marcar um gol.

Como Camila não conhecia o bordão, ela pensou que o público estava vaiando. "Pessoal, não me vaiem. Vaiem a v** que me pediu para falar isso".

O momento provocou risadas nos fãs, que tentaram explicar nas redes sociais. Uma seguidora justificou nos comentários de sua postagem no Instagram. "Amiga, não estávamos te vaiando. Você mencionou o Cristiano Ronaldo e nós dissemos a frase dele. Você é perfeita", disse ela.

