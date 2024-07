Luana Piovani abre o jogo sobre motivo do fim do namoro com fotógrafo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luana Piovani, 47, decidiu explicar o motivo do fim do seu relacionamento com Lucas Bittencourt, 33.

Nesta sexta-feira (12), a atriz postou um vídeo esta semana no qual aparece sozinha em uma praia. "A cura. Solitude e mar", legendou Piovani na publicação.

Uma seguidora, então, questionou a apresentadora sobre o término com o fotógrafo, com quem se relacionou por quatro anos. "Como você perdeu um homem lindo como aquele?".

Luana, sem papas na língua, respondeu que teve uma história linda com Lucas. "Não perdi, não, amada, calma aí? a relação estagnou. Foram quase quatro anos. Foi uma linda história. Tenho muito bem guardada."