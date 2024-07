Alec Baldwin se pronuncia após anulação de julgamento: 'Muitos a agradecer'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde de sábado (13), Alec Baldwin se pronunciou pela primeira vez após ter seu processo arquivado e o julgamento por homicídio anulado.

O ator publicou uma foto no seu perfil do Instagram e agradeceu. "Há muitas pessoas que me apoiaram para agradecer agora."

"Para todos vocês, vocês nunca saberão o quanto aprecio sua gentileza para com minha família", declarou Alec Baldwin.

Nos comentários, Baldwin recebeu apoio dos fãs. "Muito feliz que você e sua família possam se curar apropriadamente dessa tragédia."

ANULAÇÃO

O julgamento do ator pela morte de Halyna Hutchins no set de "Rust" foi anulado na sexta-feira (12). O processo foi arquivado.

A anulação aconteceu após a defesa de Alec Baldwin entrar com uma moção contra o estado. A juíza Mary Marlowe Sommer enviou o júri para casa diante de novos fatos.

Na moção, a defesa do ator acusa o estado de ter escondido evidências do caso. Os advogados apontam que não estavam à par de um conjunto de balas, que chegou até as autoridades apenas em março deste ano.

Na sexta-feira (12), as balas foram levadas para o julgamento e a defesa solicitou que o julgamento fosse anulado com base no processo ter sido comprometido. A juíza aceitou a apelação e arquivou o processo, ressaltando que a ocultações das balas atrapalhou o processo.