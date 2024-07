Morre, aos 49 anos, o DJ alemão Tomcraft, dono de hits dos anos 2000

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tomcraft, DJ e produtor alemão, morreu aos 49 anos, na última segunda-feira (15). A família do músico deu a notícia no Instagram dele, com uma foto dele e um texto.

"Descanse em paz. Com o coração apertado precisamos informar que dia 15.07.2024 faleceu nosso amado pai e esposo. Levaremos você para sempre em nossos corações e amaremos você até nos encontrarmos novamente. Sinceramente, sua família".

A nota foi assinada por Bine, Max, Amelie e Sophie. Nesta quarta-feira (17), a notícia foi repercutida por veículos internacionais, como BBC e Daily Star. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Tomcraft estourou no final dos anos 1990. No início dos anos 2000, ele emplacou seus maiores sucessos, como a música 'Loneliness', de 2002, que alcançou o topo das paradas em vários países europeus, incluindo o Reino Unido, onde chegou à 1ª posição.

O hit fez parte da trilha sonora do filme 'Saltburn' (2023). 'The Circle', 'Prosac', 'Overdose' e 'Silence' também fizeram sucesso.