Kevin Spacey tem casa leiloada por R$ 18 milhões em execução judicial

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Envolvido em escândalos sexuais e endividado, Kevin Spacey perdeu sua luxuosa mansão em Baltimore, no estado americano de Maryland.

O imóvel foi leiloado no tribunal de Baltimore na última quinta-feira (25), por execução hipotecária. Um empresário do ramo imobiliário arrematou a propriedade por US$ 3,24 milhões (cerca de R$ 18 milhões).

Segundo o jornal local Baltimore Banner, uma multidão de curiosos foi ao tribunal assistir ao leilão, que durou apenas 15 minutos. A imprensa local afirma que a casa vale quase o dobro do valor que alcançou no leilão.

A mansão que pertencia ao ator fica em um píer flutuante acima do rio Patapsco e foi anunciada como "a casa mais extraordinária de Baltimore". O imóvel tem seis quartos, sete banheiros, elevador, sauna, home theater e garagem para quatro carros.

Acusações e absolvição

Kevin Spacey, hoje com 65 anos, foi acusado de assédio sexual pela primeira vez em 2017, pelo ator Anthony Rapp. Na ocasião, ele assumiu sua homossexualidade, mas negou as acusações. Nos anos seguintes, o astro de "House of Cards" (Netflix) foi denunciado por agressões sexuais por vários outros homens.

Em 2022, ele foi inocentado de parte das acusações em um tribunal civil de Nova York e, em julho de 2023, foi absolvido de nove acusações em uma corte de Londres.

Mesmo inocentado, o astro nunca mais fez nenhum trabalho na TV nem no cinema. Seu último filme foi "Billionaire Boys Club", lançado em 2018. Com a interrupção abrupta de sua carreira, ficou inadimplente e acabou tendo seu imóvel executado para quitar dívidas com o governo.

Kevin Spacey tem dois Oscars, um de melhor ator por "Beleza Americana" (1996) e um de ator coadjuvante por "Os Suspeitos" (1995), além de um Globo de Ouro de melhor ator por "House of Cards" (2014).