Morre John Aprea, de 'O Poderoso Chefão 2' e 'Três é Demais', aos 83 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por seus papéis em "O Poderoso Chefão" e "Três é Demais", o ator americano John Aprea morreu em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aprea morreu no dia 5 de agosto, mas seu empresário, Will Levine, informou a morte à imprensa somente neste domingo (18).

O ator deixa sua mulher, Betsy Parker, uma filha do primeiro casamento e duas enteadas.

O ator nasceu no estado de Nova Jersey, em 4 de março de 1941. Filho de imigrantes italianos, viveu um período na terra dos pais, mas voltou para os Estados Unidos na década de 1950. Ele iniciou a carreira em "Bullit", filme de 1968, quando tinha 27 anos. Aprea passou por várias séries na TV americana até chegar ao seu principal papel: o jovem Salvatore Tessio em "O Poderoso Chefão II", de 1974.

Antes, havia feito testes para interpretar Michael Corleone, o protagonista do primeiro filme da franquia, de 1972. O papel ficou com Al Pacino, mas Aprea chamou a atenção do diretor Francis Ford Coppola e ganhou o trabalho na sequência.

Ele também atuou em "Another World", uma "soap opera" -tipo de novela americana- em que interpretou dois personagens: o corrupto Lucas Castigliano e o magnata Alexander Nikos. Sua participação na série durou nove anos, de 1989 a 1998.

Aprea adicionou mais um mafioso à sua carreira com uma participação na primeira temporada do clássico "Os Sopranos", em 1999. Outro papel destaque veio na série "Três é Demais" (1989-1991), em que ele interpretava o pai de Jesse Katsopolis (John Stamos), o tio divertido das gêmeas Olsen. Ele voltou para o "reboot" da série em 2018, feito pela Netflix.