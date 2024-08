Luisa Mell afirma que não será candidata a vereadora em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não será em 2024 que Luisa Mell se dedicará à carreira política. Cotada para disputar o cargo de vereadora, a ativista afirma que não está mais em seus planos participar de uma eleição.

Pelas redes sociais, a ativista, que trabalha com a causa animal há 22 anos, reforçou que não será candidata nas eleições por conta de outras prioridades.

"Cada vez mais fica evidente para mim a importância da política para mudanças importantes. Porém, neste momento, não conseguiria me dedicar apenas à cidade de São Paulo, visto que estou com muitos projetos importantes para os animais em várias regiões do país", disse.

"Lutarei sempre pelos animais. Jamais medi ou medirei esforços para defender quem não tem voz", emendou Mell.

No começo do ano, a ativista chegou a conversar com lideranças partidárias para discutir o início de uma carreira na política.

Ela tratou do tema com representantes do União Brasil e do PSB. Nas conversas, foi discutida uma possível candidatura a vereadora na capital paulista. No União, ela era vista como uma aposta forte para puxadora de votos da sigla em São Paulo.

Ao Painel, Luisa afirmou que ainda não havia tomado uma decisão a respeito da candidatura.

Em 2023, ela venceu a pesquisa "O Melhor da Internet" na categoria influenciadora pet, lembrada por 17% dos entrevistados pelo Datafolha.