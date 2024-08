Gabriela Duarte diz que posição política da mãe interferiu em sua vida

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gabriela Duarte sofreu e ainda sofre com posicionamento político da mãe, Regina Duarte. A intérprete de Raquel Acioly na primeira versão de "Vale Tudo" (1988), foi secretária de Cultura no início governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2018. Apoiadora do ex-presidente, a atriz veterana costuma se posicionar politicamente nas redes sempre ligada a pautas conservadoras, além de divulgar fake news. Regina já foi advertida várias vezes pelo Instagram.

Em entrevista ao canal "GiMi" no Youtube, Gabriela detalha a situação: "Me afetou em vários lugares, porque somos pessoas públicas, e ela tomou um posicionamento e eu respeito, claro. Tem uma diferença de posicionamento. Ela também se posicionou de um jeito que não faço da mesma forma. Então afeta, são coisas que geram ruídos às vezes e é muito complicado", diz.

Gabriela reafirma não ter o posicionamento de Regina, que alegou recentemente ter sido rejeitada pela classe artística. "É mais fácil colocar tudo no mesmo saco. Coloca, fecha. É mais fácil. E não é dessa forma. Da mesma forma que não penso como meus pais, quero que meus filhos sejam assim também. Que tenham ideias próprias, pensem por si", diz.

Ela ainda explica que evita expor seus posicionamentos e prefere dividir suas opiniões com pessoas próximas. "Sempre fui [discreta], pela forma que cresci, sempre teve essa questão de eu ser uma pessoa pública, direta ou indiretamente. Isso me fez ficar na minha, viver minha vida. Dou muito valor para a minha vida pessoal, particular. No meu círculo pessoal eu divido, me sinto à vontade", completa.