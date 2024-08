Caminhão com instrumentos da equipe de Maria Rita é roubado no Rio

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Maria Rita usou as redes sociais neste sábado (24) pedindo ajuda aos seus seguidores para encontrar o caminhão que transportava instrumentos e equipamentos de sua banda. A filha de Elis Regina contou que o veículo foi roubado na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Maria Rita não divulgou o que teria sido levado pelos criminosos nem como aconteceu a abordagem nesta madrugada: "Quem tiver informações, por favor, entrar em contato conosco por aqui ou no link que disponibilizamos em nossos Stories", escreveu ela, em seu perfil oficial do Instagram.

Na publicação, a cantora especificou o modelo do caminhão e a placa. Ela ainda reforçou que o seu nome aparece nas laterais do automóvel.

A reportagem entrou em contato com Polícia Civil do Rio, que informou: "O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). As diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime".