Órfãos, influencers e celebridades se despedem do X, o antigo Twitter

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciada na tarde desta sexta (30), a suspensão das atividades do X, o antigo Twitter, no Brasil, levou artistas e influencers a usarem a rede -em muitos casos, ferramenta fundamental em suas carreiras- para dar tchau (ou até breve) aos seus seguidores. Alguns ainda estavam confusos.

"O X vai de arrasta então?", questionou Larissa Manoela. "Estou passada, vi que o Twitter vai ser retirado do ar em 24 horas. Tô passada. Daqui a pouco vão pedir para irmos pro Snapchat", comentou MC Mirella.

Felipe Neto foi mais sucinto ("Tchau, pessoal"), enquanto Fiuk parecia pensar alto: "Eu não queria me despedir será que a gente volta???".

A apresentadora Adriane Galisteu parecia incrédula e optou por ouvir seus seguidores. "Gente, é isso mesmo? Não temos mais X no Brasil? O que vocês acharam disso? Quero saber a opinião de vocês", disse. "Achei que isso ia ficar num lugar que, não, no final das contas ia dar certo. Como assim?".

Foi assim, Adriane: O X saiu do ar no Brasil em diversos dispositivos, a partir das 0h deste sábado (31), após a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes que suspendeu as atividades da plataforma após a empresa não indicar um representante legal no país.

Na quarta-feira (28), Moraes intimou o dono do X, o empresário Elon Musk, a indicar em 24 horas um novo representante legal no Brasil, e afirmou que suspenderia a rede caso isso não acontecesse. Nesta sexta (30), o ministro determinou a derrubada "imediata, completa e integral" do funcionamento do X.