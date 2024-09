'Não era a forma que queria', diz Graciele Lacerda sobre casamento surpresa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Graciele Lacerda, 43, respondeu a perguntas de seguidores sobre sua gravidez e casamento.

A influenciadora abriu uma caixa de perguntas no último sabado (31) e foi questionada sobre o casamento organizado por Zezé Di Camargo no chá revelação. "Você gostou de ter se casado no chá revelação?".

Graciele respondeu. "Não era a forma que eu queria. Queria colocar um vestido lindo de noiva e sem barriga, mas do jeito que ele fez foi super emocionante e surpreendente, não tem como não gostar e amar".

Graciele contou que já está com 21 semanas de gestação e respondeu o quanto engordou. "10 kg."

A influenciadora também falou sobre preferência de parto normal ou cesárea. "O que for mais seguro para mim e para Clara."

CASAMENTO

Zezé organizou um casamento surpresa durante o chá de revelação deles, que aconteceu no último domingo (25).

No evento, Zezé e Graciele descobriram que estão esperando uma menina, que será chamada de Clara. Para descobrir o sexo da criança, o casal organizou uma festa para 150 convidados em uma fazenda em São Paulo.

Depois da revelação, Zezé surpreendeu a amada e organizou um casamento durante a festa. O cantor chamou um padre para celebrar a união e um altar foi montado no palco.

O casal está noivo desde 2021, mas adiou os planos do casamento ao descobrir que esperava uma criança.