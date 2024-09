Winona Ryder diz que assédios motivaram seu afastamento do cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Winona Ryder, 52, disse em entrevista ao site Esquire UK que sofreu assédios em meados dos anos 2000 e que isso motivou o afastamento dela de Hollywood. "Tive experiências difíceis com algumas pessoas que estavam me assediando sexualmente", contou à publicação.

"E então, voltou a acontecer quando eu tinha trinta e poucos anos. Não foi uma agressão, mas foi incrivelmente inapropriado. Foi selvagem. Tive sorte, porque era conhecida, então não aconteceu tanto quanto talvez acontecesse se eu fosse uma atriz em dificuldades", afirmou.

Segundo ela, muitas pessoas que frequentavam os sets de filmagens da época apareciam bêbadas e davam em cima dela. E que lidar com isso "parecia muito invasivo" quando as pessoas a tocavam.

"Acho que, em retrospecto, isso realmente azedou [em relação a fazer filmes]. Todos os grandes atores sempre me disseram que quando algo para de ser incrível, você tem que sair", emendou ao site.

Em "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice", sequência do clássico de Tim Burton de 1988 que estreia nesta semana, Winona vive novamente no papel de Lydia Deetz, que agora está mais velha e tem Jenna Ortega como filha. O elenco conta ainda com Michael Keaton reprisando o papel do fantasma mais simpático do cinema.

Leia Também: Adele anuncia nova pausa na carreira