Adriana Sant'anna comemora recuperação de Rodrigão após retirada de tumor

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Adriana Sant'anna usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para compartilhar novas notícias sobre o estado de saúde do marido, Rodrigão. A influenciadora e ex-BBB disse que companheiro segue no hospital, em Orlando, Estados Unidos, se recuperando da retirada de um tumor na na glândula adrenal há três dias e agradeceu também as orações e o apoio.

Ela contou que aguarda uma previsão de alta. "Os dias têm passado rapidamente. A paz que excede o entendimento tem tomado conta das nossas vidas! Inexplicável o poder e a glória de Deus neste quarto! Estamos alegres e gratos em todo o tempo! Obrigada pelas orações em todo o tempo!", escreveu nos Stories do seu perfil do Instagram.

O também ex-BBB (a dupla participou da décima primeira edição do reality da Globo) foi internado na sexta-feira, dia 23 de agosto, após um sangramento na região do fígado e do rim. Os exames iniciais detectaram um tumor na glândula adrenal.

Rodrigo passou por um primeiro procedimento para conter o sangue, chamado de embolização, e seguiu internado até a retirada do tumor, levado para uma biópsia. Ele já saiu da Unidade de Terapia Intensiva e está em um quarto particular do hospital aguardando os resultados e um alta médica.