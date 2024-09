Brad Pitt faz primeira aparição no tapete vermelho com atual namorada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brad Pitt, 60, deu um passo importante com a nova namorada, Ines de Ramon, 34. O ator a levou como sua acompanhante no Festival de Veneza no último domingo (1º).

Foi a primeira aparição oficial do casal em um tapete vermelho. Os dois participaram da estreia do novo filme de Brad com George Clooney, "Lobos".

George e a mulher, Amal Clooney, posaram para fotos ao lado de Brad e da amada. "Lobos" é uma comédia produzida pela Plan B, empresa de Brad Pitt.

Ines de Ramon fez sua estreia no tapete vermelho com um vestido branco liso e brincos exuberantes. Ela é empresária do ramo de joias e foi casada com o também ator Paul Wesley. Brad e Ines foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022, em um show de Bono Vox.

Segundo a imprensa americana, a organização do Festival de Veneza montou um esquema para evitar um encontro entre Brad e a ex, Angelina Jolie, que também está em Veneza lançando seu filme "Maria".

Separados há oito anos, Angelina e Brad ainda brigam na justiça pela vinícola Château Miraval e pela guarda dos filhos. Em entrevista recente, a atriz disse que pretende se mudar para o Camboja assim que os filhos mais novos completarem 18 anos.

